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Власть

Пожар в НИИХСиТО. Директор уволил 25 сотрудников

После пожара в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов директор уволил 25 сотрудников. Об этом на заседании парламента сообщил Дастан Бекешев.

По его словам, к нему обратились те, кто остался без работы. Нардеп напомнил о нехватке медиков в стране.

«В такое время, когда все дорого, увольнять кого-либо, оставлять без источника дохода — это абсолютно аморально и неправильно. Тем более медицинский персонал. Директора надо привлекать к ответственности. У них там что-то взрывается, горит, а он берет и увольняет своих же сотрудников», — сказал Дастан Бекешев.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев ответил, что указанные сотрудники не уволены, а временно отстранены от работы в связи с ремонтом НИИХСиТО. Но пообещал, что сотрудники продолжат работу во временных отделениях.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Больные с проблемами сердца могут обращаться в другие медучреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321273/
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