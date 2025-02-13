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Общество

Пожар в НИИХСиТО. Куда теперь обращаться пациентам

Пациентов Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, пострадавшего из-за пожара, перераспределят по другим больницам. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева.

По ее словам, пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, могут обращаться за консультацией в Национальный центр кардиологии и терапии. Там специально открыли отдельный кабинет, где работают врачи-кардиохирурги и установлено оборудование для эхокардиографии.

Пациенты, нуждающиеся в операции, будут направляться в Республиканский диагностический центр КГМА на пересечении улиц Шопокова и Киевской. «Пятый этаж временно переоборудуют для проведения операций. Все условия там созданы. Необходимое оборудование будет перевезено туда из НИИХСиТО», — сказала Нургуль Ибраева.

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Она добавила, что также готовится приказ о перераспределении больных. Пациенты из трех южных областей будут направляться в кардиохирургическую больницу в Джалал-Абаде. Также рассматриваются возможности размещения пациентов на базе детской и межобластной объединенной больниц Ошской области, где нуждающиеся смогут получить консервативное лечение.

«Здание НИИХСиТО нуждается в ремонте. Институт был рассчитан на 70 коек для тяжелых пациентов, нуждающихся в операции. Многие стояли в очереди на лечение, этот принцип сохранится. Минздрав создаст условия, чтобы пациенты не остались без медицинской помощи», — заверила Нургуль Ибраева.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в больнице произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319772/
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