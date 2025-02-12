Пожар в НИИХСиТО. Милиция возбудила уголовное дело

Уголовное дело возбудили после вчерашнего пожара в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Напомним, накануне, 11 февраля, примерно в 21.00 в больнице произошел пожар. На месте работали спасатели, сотрудники МЧС, руководство и сотрудники УПСМ, которые оцепили территорию, и медики СМП столицы.

Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 260 человек эвакуировали.

По данному факту, как пояснили в милиции, возбуждено дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.