11:15
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Происшествия

Пожар в НИИХСиТО. Милиция возбудила уголовное дело

Уголовное дело возбудили после вчерашнего пожара в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Напомним, накануне, 11 февраля, примерно в 21.00 в больнице произошел пожар. На месте работали спасатели, сотрудники МЧС, руководство и сотрудники УПСМ, которые оцепили территорию, и медики СМП столицы.

Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 260 человек эвакуировали.

По данному факту, как пояснили в милиции, возбуждено дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319647/
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в НИИХСиТО. Скончавшиеся — дети после операции
Пожар в НИИХСиТО. Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие
Пожар в Институте кардиологии. Погибли два человека
В Институте кардиологии пожар: пациенты эвакуированы, есть пострадавшие
Мастерская сгорела в городе Чолпон-Ате
Пожар на магистральном газопроводе произошел в Узбекистане
Стены в плесени. Больница в Джалал-Абадской области нуждается в ремонте
В Узгене пожар перекинулся с жилого дома на кафе и склад военкомата
В Майлуу-Суу оперативники избили местных жителей. Возбуждено уголовное дело
В Таласе браконьеров задержали за дачу взятки милиционерам
Популярные новости
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
В&nbsp;США по&nbsp;подозрению в&nbsp;нарушении законов об&nbsp;иммиграции задержаны кыргызстанцы В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы
По&nbsp;делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
В&nbsp;Бишкеке мужчина зарезал жену на&nbsp;глазах у&nbsp;детей. Подробности жестокого убийства В Бишкеке мужчина зарезал жену на глазах у детей. Подробности жестокого убийства
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
12 февраля, среда
11:03
Блокировка счетов кыргызстанцев в РФ. Депутат призывает МИД помочь мигрантам Блокировка счетов кыргызстанцев в РФ. Депутат призывает...
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 февраля
10:29
Пожар в НИИХСиТО. Милиция возбудила уголовное дело
10:16
В городе Ош вместо вырубленных деревьев будут сажать клен, липу, каштан и акацию
10:01
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека