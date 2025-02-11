В Институте кардиологии пожар: пациенты эвакуированы, есть пострадавшие

Сегодня вечером, 11 февраля, в здании Научно-исследовательского института кардиохирургии в Бишкеке произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило около 21.00.

Как передает с места происшествия журналист 24.kg, задымление наблюдается на 4-м этаже здания.

На месте работают шесть пожарных расчетов и две автолестницы, а также бригады скорой помощи и сотрудники УПСМ. Пациентов эвакуируют из здания Наццентра кардиологии и направляют в другие медицинские учреждения.

По данным МЧС, эвакуировано 15 пациентов. Некоторые пострадали от угарного газа.

Движение на улице Токтогула перекрыто. Причины возгорания выясняются.

По справочным данным, стационар Национального центра кардиологии и терапии рассчитан на 320 коек.

Точное число пациентов на момент пожара пока не известно.