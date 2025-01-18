Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурлан Эрматов стал первым заместителем полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

Ранее эту должность занимал Мамасалы Акматов. Он проработал на этом посту с июня 2021 года.

Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны КР.

До него этот пост занимал Эмиль Осмонов. Он освобожден от должности 9 октября 2024 года.

Медер Абакиров назначен заместителем министра иностранных дел КР.

Ранее он занимал должность директора второго политического департамента МИД.

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Медер Абакиров родился 9 июня 1979 года. Окончил факультеты международных отношений и юридический Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2004-го по настоящее время занимал различные должности в системе МИД, начиная с должности атташе до директора департамента.

Рахатбек Жапаров ушел с должности замглавы Службы исполнения наказаний.

Рахатбек Жапаров написал заявление об уходе по собственному желанию. Он назначен на эту должность в октябре 2020 года.

Рахатбек Жапаров — младший брат экс-главы кабмина Акылбека Жапарова.

Главой следственной службы ГУВД Чуйской области стала Кымбат Курманалиева.

Ранее она занимала должность начальника следственной службы ГУВД Бишкека.

У Кымбат Курманалиевой большие стаж и опыт работы в правоохранительной системе.

В нескольких банках Кыргызстана произошли кадровые изменения.

В ОАО «Государственный банк развития КР» на должность зампредседателя правления и члена правления назначен Чынгыз Кененбаев. Он ранее был статс-секретарем Финразведки.

MBANK сообщил о назначении Максатбека Ишенбаева на пост председателя правления. У него более 30 лет опыта работы в финансовой сфере, включая руководство банками, страховыми и лизинговыми компаниями.

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До этого Максатбек Ишенбаев возглавлял совет директоров MBANK.

Председателем совета стал Бактыбек Тумонбаев, а его заместителем назначена Асель Кыргызбаева. Также независимым членом совета директоров на четыре года избран Азизбек Оморкулов.

Чолпон Эшбердиева завершила работу в должности председателя правления ОАО «Дос-Кредобанк», которую она занимала с 2021-го.

Новым главой правления назначен Талантбек Омуралиев. В банке сообщили, что он реализовал ряд проектов, включая запуск национального стандарта QR-кодов, системы «Элсом», I-bank, межбанковского процессингового центра и электронного документооборота. В октябре 2023 года ушел с должности главы Госбанка развития.

На должность независимого члена совета директоров и председателя комитета по аудиту ОАО «О!Банк» утвержден Пол Эндрю Голдфинч. Также согласована кандидатура Армана Мангитова на должность председателя комитета по управлению рисками.

Удовлетворено заявление об увольнении по собственному желанию Александра Гурового, который занимал должность члена правления «ФинансКредитБанка».

О кадровых перестановках с 6 по 10 января читайте здесь.