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Власть

Медер Абакиров назначен заместителем главы МИД Кыргызстана

Медер Абакиров назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызстана. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

Представляя сотрудникам внешнеполитического ведомства нового замглавы, первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев подчеркнул высокий профессионализм и компетентность Медера Абакирова, а также его готовность эффективно решать ключевые внешнеполитические задачи.

Он отметил, что последовательная и динамичная стратегия внешней политики играет важную роль в укреплении международного авторитета Кыргызской Республики.

Медер Абакиров родился 9 июня 1979 года в Бишкеке.

Окончил факультет международных отношений и юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2004-го по настоящее время занимал различные должности в системе МИД, начиная с должности атташе до директора департамента.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника КР.

Владеет английским и турецким языками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316906/
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