Медер Абакиров назначен заместителем главы МИД Кыргызстана

Медер Абакиров назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызстана. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Представляя сотрудникам внешнеполитического ведомства нового замглавы, первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев подчеркнул высокий профессионализм и компетентность Медера Абакирова, а также его готовность эффективно решать ключевые внешнеполитические задачи.
Он отметил, что последовательная и динамичная стратегия внешней политики играет важную роль в укреплении международного авторитета Кыргызской Республики.
Медер Абакиров родился 9 июня 1979 года в Бишкеке.
Окончил факультет международных отношений и юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета.
С 2004-го по настоящее время занимал различные должности в системе МИД, начиная с должности атташе до директора департамента.
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника КР.
Владеет английским и турецким языками.