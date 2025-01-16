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Экономика

Новым председателем правления MBANK стал Максатбек Ишенбаев

MBANK сообщил о назначении Максатбека Ишенбаева на пост председателя правления. У него более 30 лет опыта работы в финансовой сфере, включая руководство банками, страховыми и лизинговыми компаниями. Об этом сообщили в финансовом институте.

пресс-службы MBANK
Фото пресс-службы MBANK . Максатбек Ишенбаев

До назначения на новую должность Максатбек Ишенбаев возглавлял совет директоров MBANK. Теперь председателем совета стал Бактыбек Тумонбаев, а его заместителем назначена Асель Кыргызбаева. Также независимым членом совета директоров на четыре года избран Азизбек Оморкулов.

В MBANK отмечают, что изменения в руководстве направлены на дальнейшее развитие банка и укрепление его позиций на рынке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316987/
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