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Экономика

Экс-глава совета директоров Фондовой биржи возглавил «Дос-Кредобанк»

В ОАО «Дос-Кредобанк» произошли кадровые изменения. Чолпон Эшбердиева завершила работу в должности председателя правления, которую она занимала с 2021 года. Об этом сообщили в финансовом институте.

Новым главой правления назначен Талантбек Омуралиев. В банке сообщили, что он реализовал ряд проектов, включая запуск национального стандарта QR-кодов, системы «Элсом», I-bank, межбанковского процессингового центра и электронного документооборота. В октябре 2023-го Талантбек Омуралиев ушел с должности главы Госбанка развития. 

В банке сказали, что Чолпон Эшбердиева пришла в финучреждение в 2014 году в качестве заместителя председателя правления. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316877/
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