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Общество

В следственной службе ГУВД Чуйской области новый начальник

В следственной службе ГУВД Чуйской области новый начальник. Об этом сообщили в ведомстве.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области . В следственной службе ГУВД Чуйской области новый начальник — Кымбат Курманалиева

Глава ГУВД Каныбек Абдырахманов представил личному составу нового начальника следственной службы полковника милиции Кымбат Курманалиеву. Отмечается, что она назначена приказом министра внутренних дел.

Ранее Кымбат Курманалиева занимала должность начальника следственной службы ГУВД Бишкека.

В ГУВД добавили, что она зарекомендовала себя как опытный руководитель с большим стажем и опытом работы в правоохранительной системе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316518/
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