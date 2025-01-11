Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Государственный банк развития Кыргызстана обновил совет директоров.

Улан Асанов освобожден от должности члена совета директоров ОАО «Государственный банк развития» в связи с переходом на другую работу. Его полномочия прекращены с 24 декабря 2024-го.

На эту должность назначили Аската Эгембердиева.

Срок полномочий нового члена совета директоров Госбанка развития определен на три года.

Назначена новый посол Китая в Кыргызстане.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики стала Лю Цзянпин.

Лю Цзянпин — опытный дипломат, занимала должность заместителя главы департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР.

Рыскул Боромбаев назначен директором Государственного молодежного театра «Учур».

Он назначен по приказу министра культуры КР.

С июля 2023 года по октябрь 2024-го Рыскул Боромбаев занимал должность директора Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева.

Мансур Данияр уулу стал заместителем мэра Нооката Ошской области.

С 22 января 2022 года Мансур Данияр уулу состоял в региональном и муниципальном резерве кадров.

О кадровых перестановках с 30 декабря по 3 января читайте здесь.