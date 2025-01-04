В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Курванбек Авазов назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности.
Он также стал директором Антитеррористического центра ГКНБ.
До этого пост директора Антитеррористического центра ГКНБ занимал Айбек Шаменов. Он освобожден от этой должности 24 декабря и назначен полномочным представителем президента в Баткенской области.
Курванбек Авазов родился 6 октября 1970 года. В 2020-м выдвигался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии «Реформа» под № 25. На тот момент он занимал должность начальника следственного управления ГКНБ.
Алмазбек Усенов возглавил Государственное агентство по защите персональных данных.
Адыл Сыдыгалиев освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. Он проработал на посту с февраля 2024 года.
Об Алмазбеке Усенове информации в открытых источниках нет.
О кадровых перестановках с 23 по 27 декабря читайте здесь.