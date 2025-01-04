В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Курванбек Авазов назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Он также стал директором Антитеррористического центра ГКНБ.

Читайте по теме Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию

До этого пост директора Антитеррористического центра ГКНБ занимал Айбек Шаменов. Он освобожден от этой должности 24 декабря и назначен полномочным представителем президента в Баткенской области.

Курванбек Авазов родился 6 октября 1970 года. В 2020-м выдвигался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии «Реформа» под № 25. На тот момент он занимал должность начальника следственного управления ГКНБ.

Алмазбек Усенов возглавил Государственное агентство по защите персональных данных.

Адыл Сыдыгалиев освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. Он проработал на посту с февраля 2024 года.

Об Алмазбеке Усенове информации в открытых источниках нет.

О кадровых перестановках с 23 по 27 декабря читайте здесь.