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Общество

Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Курванбека Авазова заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности и директором Антитеррористического центра ГКНБ.

Курванбек Рахманович Авазов родился 6 октября 1970 года. В 2020 году он выдвигался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии «Реформа» под № 25. На тот момент он занимал должность начальника следственного управления ГКНБ.

До этого пост директора Антитеррористического центра ГКНБ занимал Айбек Шаменов. Он был освобожден от этой должности 24 декабря и назначен полномочным представителем президента в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315694/
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