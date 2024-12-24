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Власть

Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана

Садыр Жапаров освободил от занимаемых должностей двух заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, первый заместитель председателя ГКНБ — директор Пограничной службы Уларбек Шаршеев покинул пост в связи с переходом на другую работу. Его место занял Абдикарим Алимбаев, которого сегодня Садыр Жапаров освободил от должности полномочного представителя президента в Баткенской области.

Также глава государства освободил от занимаемой должности заместителя главы ГКНБ — директора Антитеррористического центра Айбека Шаменова. Он сразу же назначен полномочным представителем президента в Баткенской области вместо Абдикарима Алимбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315192/
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