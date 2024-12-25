В седьмой раз. Александр Лукашенко снова баллотируется в президенты Беларуси

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщили в ЦИК страны.

Кроме него, на главный пост претендуют еще четыре кандидата.

По данным избирательной комиссии, Александр Лукашенко собрал более 2,5 миллиона подписей в свою поддержку, остальные участники — чуть более 100 тысяч подписей каждый.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Предвыборная агитация стартует 1 января.

По словам действующего президента, в оппозиции готовы к радикальным действиям, поэтому власти республики должны быть готовы «предпринимать адекватные действия».

Напомним, Александр Лукашенко впервые занял должность президента Беларуси в 1994 году, затем шесть раз переизбирался. После президентских выборов в 2020 году, в стране несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием его отставки. Акции были жестко подавлены.