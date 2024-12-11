13:29
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Власть

Дело социал-демократов. Сеид Атамбаев просит прекратить распри

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеид Атамбаев обратился к главе кабмина Акылбеку Жапарову.

По его словам, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину в СИЗО-1 посетили омбудсмен, сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и спецпрокурор, а после женщину перевели в камеру с плохими условиями.

«Акылбек Жапаров и Ирина Карамушкина — однопартийцы и много лет вместе работали в парламенте. Что касается лидера партии Темирлана Султанбекова. Вы же мудрый человек. Может, нужно прекратить эти распри? Нужно найти консенсус. Он не должен сидеть», — сказал Сеид Атамбаев.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 год Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313828/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переплыл Босфор
Картины сына Алмазбека Атамбаева включены в каталог The Great Steppe Treasury
Освободили так же незаконно, как и осудили. Политолог о деле Алмазбека Атамбаева
Массовые аресты. Активисты просят Жогорку Кенеш создать депутатскую комиссию
Дело о событиях в Кой-Таше. Суд не может второй месяц начать работу
Возможно, он погибнет в тюрьме... Семья Атамбаевых выступила с обращением
Спецпрокуратура проводит проверку по заявлению Алмазбека Атамбаева о пытках
Алмазбека Атамбаева привезли в частную клинику. В Сети появились фотографии
Алмазбека Атамбаева перевели в Наццентр кардиологии и терапии
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Садыр Жапаров подписал Закон &laquo;О&nbsp;тишине&raquo; Садыр Жапаров подписал Закон «О тишине»
Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в&nbsp;России Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в России
Бизнес
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; принял участие в&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;практической стрельбе «Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе
11 декабря, среда
13:22
Правоохранителей просят проверить законность размещения детей в интернатах Правоохранителей просят проверить законность размещения...
13:09
Внимание! В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 35, 166 и 227
13:02
Дело социал-демократов. Сеид Атамбаев просит прекратить распри
13:00
В Бишкеке до воскресенья будет солнечно. Прогноз погоды на 12-15 декабря
12:52
Опрос для определения уровня доверия граждан к местным судам проведет ВС КР