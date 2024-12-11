Дело социал-демократов. Сеид Атамбаев просит прекратить распри

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеид Атамбаев обратился к главе кабмина Акылбеку Жапарову.

По его словам, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину в СИЗО-1 посетили омбудсмен, сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и спецпрокурор, а после женщину перевели в камеру с плохими условиями.

«Акылбек Жапаров и Ирина Карамушкина — однопартийцы и много лет вместе работали в парламенте. Что касается лидера партии Темирлана Султанбекова. Вы же мудрый человек. Может, нужно прекратить эти распри? Нужно найти консенсус. Он не должен сидеть», — сказал Сеид Атамбаев.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 год Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.