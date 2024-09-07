Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Президент Садыр Жапаров освободил всех помощников и советников, работавших на общественных началах.

Решение принято в рамках реформы администрации главы государства и совершенствования системы управления.

По информации источника в администрации президента, освобождены 7 помощников и 19 советников. В штате остались только по три сотрудника.

Назначены два министра и два заместителя.

Абсаттар Сыргабаев назначен министром транспорта и коммуникаций, а Медер Машиев — министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Обе кандидатуры одобрили депутаты Жогорку Кенеша.

Читайте по теме Что известно об Абсаттаре Сыргабаеве

Прежний министр транспорта Тилек Текебаев назначен полномочным представителем президента в Джалал-Абадской области.

Минприроды возглавлял Мелис Тургунбаев.

Медер Машиев был заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора — директором кыргызской геологической службы министерства. До этого работал в ОсОО «Газпром Кыргызстан». С 2010 по 2014 год возглавлял ОсОО «Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод». В январе 2024-го снят с поста замдиректора Госагентства по управлению госимуществом.

Отметим, после назначения прежнего министра Мелиса Тургунбаева председателем Национального банка и. о. главы Минприроды был Азис Сапаралиев, однако президент КР Садыр Жапаров освободил его от исполнения обязанностей, назначив Медера Машиева.

Алмаз Тургунбаев назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций КР.

Напомним, ранее он уже занимал эту должность и был освобожден от нее 4 ноября 2022 года.

Мухтарбек Баймурзаев назначен первым заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Прежний первый зам Жыпариса Рысбекова в июне стала заведующей отделом отраслевой политики — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров.

Читайте по теме Бишкекглавархитектуру вернули в ведение Госстроя

В разные годы Мухтарбек Баймурзаев занимал ключевые должности в финансовом и образовательном секторах страны. С марта 2015 года по февраль 2017-го был начальником отдела образования, науки и культуры в управлении финансирования социальных расходов Министерства финансов.

Затем с марта 2017 года по июнь 2018-го возглавлял управление бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки. С октября 2021 года по май 2024-го занимал пост начальника управления планирования расходов социальной сферы Министерства финансов. С мая этого года являлся главным экспертом отдела отраслевой политики администрации президента.

Тойгонбай Абдыкаров освобожден от должности директора Государственной комиссии по делам религий.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Отметим, ранее профильнное ведомство вынесло на общественное обсуждение проект закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Документ вызвал широкий общественный резонанс, а глава государства провел совещание по этой теме.

Авазбек Атаханов стал новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан.

Уланбек Тотуяев освобожден от должности ЧПП в Пакистане за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

Авазбек Атаханов родился 1 июля 1962 года. Окончил Военный Краснознаменный институт (Москва) по специальности «Иностранные языки».

В системе МИД с 1992-го. Был пресс-секретарем президента КР, послом в Иране, возглавлял несколько департаментов Министерства иностранных дел. Был главой департамента экономической дипломатии МИД.

До этого назначения Авазбек Атаханов занимал должность заместителя министра иностранных дел КР.

Медет Назаралиев ушел с поста директора Кыргызской фондовой биржи.

Он ушел по собственному желанию.

Медет Назаралиев возглавлял биржу с марта 2020 года.

Его общий опыт работы на фондовом рынке составляет более 12 лет, ранее он занимал должности начальника ИТ-департамента и вице-президента Кыргызской фондовой биржи.

Азамат Эргешов назначен акимом Аламединского района Чуйской области.

Он пришел вместо Мурадина Тешебаева, который возглавлял государственную администрацию с марта 2023.

Азамат Эргешов ранее занимал должность инспектора отдела контроля исполнения решений президента и кабмина.

Мейкинбек Абдалиев стал членом Центральной избирательной комиссии.

В августе 2024 года Мейкинбек Абдалиев добровольно сложил свои депутатские полномочия, подав соответствующее заявление.

Он пришел вместо члена ЦИК Марса Наспекова.

Мелис Турганбаев ушел с поста главы Федерации спортивной борьбы КР.

Он возглавлял Федерацию спортивной борьбы с 1998 года.

Уход с поста совпал с распространением в интернете фото, где Мелис Турганбаев с лидером узбекской ОПГ Салимбаем Бойвоча.

О кадровых перестановках с 26 по 30 августа читайте здесь.