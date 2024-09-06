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Власть

Тойгонбай Абдыкаров освобожден от должности директора Госкомрелигий

Тойгонбай Абдыкаров освобожден от должности директора Государственной комиссии по делам религий. Соответствующий указ подписал глава государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции, Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич освобожден от занимаемой должности директора Государственной комиссии по делам религий в соответствии с поданным заявлением», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее профильнное ведомство вынесло на общественное обсуждение проект закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Документ вызвал широкий общественный резонанс, а глава государства провел совещание по этой теме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304334/
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Тойгонбай Абдыкаров освобожден от должности директора Госкомрелигий