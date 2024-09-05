Экс-министр ВД покинул пост главы Федерации спортивной борьбы после скандала

Бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев ушел с поста главы Федерации спортивной борьбы КР. Информация размещена на странице профессионального спортивного объединения в Facebook, где опубликовано его письмо.

Мелис Турганбаев отметил, что возглавлял Федерацию спортивной борьбы с 1998 года, делал «все возможное, чтобы наши борцы поднимали престиж Кыргызстана на международной арене».

«Я старался защищать честь и достоинство нашей страны и поднимал авторитет кыргызской борьбы в самые трудные моменты. 26 лет назад на кыргызских борцов смотрели свысока, но благодаря нашим усилиям сегодня Федерация спортивной борьбы выпускает чемпионов, завоевавших золото, серебро и бронзу на чемпионатах Азии и мира. В это время кыргызские борцы участвовали в шести летних Олимпийских играх и пяти Азиатских играх», — написал он.

Бывший глава МВД также добавил, что не намерен уходить из спорта, который стал частью его жизни с детства. Пообещал делиться своим опытом и давать советы на международном уровне.

Уход с поста главы Федерации спортивной борьбы совпал с распространением в интернете фото, где Мелис Турганбаев с лидером узбекской ОПГ Салимбаем Бойвоча.

Ранее ГКНБ Кыргызстана сообщил, что объявил в розыск узбекского предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как Салимбай Бойвоча (богач. — Прим. 24.kg).

В рамках следственно-оперативных мероприятий установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг», одним из крупных предпринимателей Узбекистана Абдувалиевым Салимом Киргизбаевичем (криминальный авторитет, неформальный лидер членов ОПГ РУз, в 2024 году осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия).