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Власть

Мурадин Тешебаев назначен акимом Аламединского района

Мурадин Тешебаев назначен акимом Аламединского района. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Мурадин Тешебаев стал главой государственной администрации — акимом Аламединского района Чуйской области.

Ранее эту должность занимал Бактибек Анаркулов, которого уволили «в связи с низкими социально-экономическими показателями, недостаточным уровнем исполнения обязанностей, нахождением среди руководителей, получивших низкие оценки».

Ранее акимом Сокулукского района назначен Илияз Ташкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260245/
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