Мурадин Тешебаев назначен акимом Аламединского района. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Мурадин Тешебаев стал главой государственной администрации — акимом Аламединского района Чуйской области.
Ранее эту должность занимал Бактибек Анаркулов, которого уволили «в связи с низкими социально-экономическими показателями, недостаточным уровнем исполнения обязанностей, нахождением среди руководителей, получивших низкие оценки».
Ранее акимом Сокулукского района назначен Илияз Ташкулов.