Посол Франции Франсуа Делаус завершает дипмиссию в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Кыргызстане Франсуа Делаусом по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров поздравил французскую сторону с успешным проведением летних Олимпийских игр в Париже, отметив, что для Кыргызской Республики они стали историческими — сборная завоевала 6 медалей.

Глава кабмина поблагодарил за вклад в развитие сотрудничества между двумя странами и отметил, что в 2023 году товарооборот между странами увеличился в 3,6 раза и достиг 200 миллионов евро.

Фото кабмина

В 2023 учебном году 122 студента из Кыргызской Республики поступили в высшие учебные заведения Франции, что является ярким примером плодотворного сотрудничества в области образования.

Франсуа Делаус в качестве приоритетных направлений сотрудничества выделил туризм, энергетику и культуру.

Стороны обменялись мнениями о перспективах создания и работы культурных центров двух стран.