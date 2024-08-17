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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначения в акимиатах Бишкека.

Первым заместителем главы муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району назначен Айбек Джолдошев.

Он работал вице-мэром Джалал-Абада, был депутатом и спикером городского кенеша областного центра.

Ранее пост первого заместителя главы муниципальной администрации мэрии занимал Кубанычбек Айтакунов.

На должность заместителя главы Октябрьской администрации назначен Тариел Айтиев.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата акимиата. Вместо него назначили Азамата Нусупбекова.

Назначение заместителя главы и руководителя аппарата Октябрьского района произвели из внутреннего резерва кадров столичного муниципалитета в рамках государственной кадровой политики, направленной на повышение эффективности управления и привлечение в органы местного самоуправления профессиональных кадров и перспективной молодежи.

Канат Табалдиев назначен акимом Кара-Суйского района.

Темирболот Абыкеев освобожден от занимаемой должности акима района.

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Напомним, его подозревают в получении незаконного вознаграждения в крупном размере.

Госкомитет нацбезопасности сообщил, что в рамках уголовного дела о незаконной выдаче земельных участков в Ынтымакском айыльном аймаке получены сведения о причастности к этому Темирболота Абыкеева. Сотрудники ГКНБ установили, что он получил деньги в крупном размере от одного из глав айыл окмоту за оказание содействия и покровительства.

Темирболот Абыкеев — племянник советника президента Чолпонбека Абыкеева.

В Бишкекском и Ошском городских кенешах новые депутаты.

Досрочно прекращены полномочия депутата Бишкекского горкенеша Бахтиярбека Иманалиева («Эмгек») на основании личного заявления. Мандат передан Сергею Балакину.

Досрочно прекращены полномочия депутата Ошского городского кенеша Назимы Алмазбек кызы («Биздин Кыргызстан») на основании личного заявления. Мандат передан Уулче Икрам кызы.

Байышбек Астанакулов назначен мэром Таласа.

Предыдущий мэр Эрмат Джумаев 2 августа стал главой Таласской области.

Байышбек Астанакулов родился 13 марта 1988 года. Окончил Ошский технологический (финансист) и Джалал-Абадский международный (юриспруденция) университеты, Академию управления при президенте КР (государственное управление).

В 2019-м избран мэром Айдаркена (Кадамджайский район).

До назначения Байышбек Астанакулов был акимом Тонского района Иссык-Кульской области. Кто займет его место, пока не известно.

Жыргалбек Мамаев назначен председателем Балыкчинского городского суда.

Приказ подписал председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

Жыргалбек Мамаев назначен на пять лет в соответствии со статьей 95 Конституции КР, статьей 27 конституционного Закона «О статусе судей Кыргызской Республики» и статьей 25 конституционного Закона «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах».

О кадровых перестановках с 5 по 9 августа читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302222/
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