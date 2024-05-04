В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Айдит Эркин назначен послом Кыргызстана в Нидерландах и Люксембурге по совместительству.

В ноябре 2022 года Айдит Эркин был назначен послом КР в Бельгии, в декабре — постоянным представителем Кыргызстана при ЕС по совместительству.

Айдит Эркин был советником-посланником посольства КР в России. Ранее занимал должность главы департамента консульской службы, был директором международно-правового департамента МИД, заместителем заведующего отделом внешней политики аппарата президента.

Адыл уулу Кубан освобожден от должности заместителя генерального прокурора.

Он стал замом главы надзорного органа в августе 2021 года.

Ранее глава государства объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.

Максат Усубалиев возглавил департамент туризма.

Максату Усубалиеву 38 лет. У него профильное образование в сфере туризма и две магистерские степени — по глобальным социальным исследованиям университета Дошиша (Киото, Япония) и по управлению персоналом Академии управления при президенте КР.

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Вся трудовая деятельность связана с туристической сферой. Он прошел путь от администратора в небольшом отеле в Западной Европе до заведующего отделом администрации президента КР.

В течение пяти лет, с 2012 по 2017 год, был заместителем директора департамента туризма, а последние два года — вице-президентом Фонда поддержки развития туризма КР.

Кутпидин Шакиров назначен акимом Кеминского района Чуйской области.

Он пришел вместо Алайбека Жумаева.

Отметим, на заседании коллегии администрации президента председатель кабинета министров Акылбек Жапаров огласил рекомендации главе государства освободить от должностей акимов некоторых районов и их заместителей.

Алмаз Бекбоев назначен первым вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана.

Этот пост занимал Дамирбек Асылбек уулу, который добровольно сложил свои полномочия.

Ранее Алмаз Бекбоев занимал должность вице-президента по вольной борьбе.

Самман Джунг Тапа назначен главой ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Новый представитель в Кыргызстане Самман Джунг Тапа прибыл в республику.

Ранее он работал региональным советником ЮНИСЕФ по социальной политике и социальной защите, обеспечивая техническое руководство в этом направлении для 20 государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Имеет 16-летний опыт работы в ЮНИСЕФ в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Занимался вопросами анализа бедности, укрепления систем социальной защиты, улучшения гуманитарной помощи и финансирования социального сектора.

О кадровых перестановках с 22 по 26 апреля читайте здесь.