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Общество

Акылбек Жапаров посоветовал президенту уволить ряд акимов и их заместителей

На заседании коллегии администрации президента глава кабмина Акылбек Жапаров огласил рекомендации президенту освободить от должностей акимов некоторых районов и их заместителей.

В список вошли:

  • акима Кеминского района Алайбека Жумаева;
  • первого заместителя акима Кеминского района Акылбека Мурсалиева;
  • заместителя акима Кеминского района Кайрата Джетенбаева;
  • главу аппарата администрации Кеминского района Б.Алиева;
  • акима Баткенского района Учкунбека Жоробаева;
  • первого заместителя акима Лейлекского района Абдирашита Ташбалтаева;
  • первого заместителя акима Джети-Огузского района Адилета Дуйшембиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292576/
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