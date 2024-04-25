Акылбек Жапаров посоветовал президенту уволить ряд акимов и их заместителей

На заседании коллегии администрации президента глава кабмина Акылбек Жапаров огласил рекомендации президенту освободить от должностей акимов некоторых районов и их заместителей.
В список вошли:
- акима Кеминского района Алайбека Жумаева;
- первого заместителя акима Кеминского района Акылбека Мурсалиева;
- заместителя акима Кеминского района Кайрата Джетенбаева;
- главу аппарата администрации Кеминского района Б.Алиева;
- акима Баткенского района Учкунбека Жоробаева;
- первого заместителя акима Лейлекского района Абдирашита Ташбалтаева;
- первого заместителя акима Джети-Огузского района Адилета Дуйшембиева.