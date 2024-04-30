Уволен заместитель генерального прокурора Кубан Адыл уулу

Кубан Адыл уулу освобожден от должности заместителя генерального прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее глава государства объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.

Генпрокурору поручено внести представление об освобождении от занимаемой должности своего заместителя Кубана Адыл уулу, объявить выговор и ротировать начальника главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Мирлана Майтпасова и начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей и законов в сфере экологии главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов ГП КР Авазбека Аликулова.