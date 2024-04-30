Новым акимом Кеминского района стал Кутпидин Шакиров

Алайбек Жумаев на основании решения коллегии администрации президента освобожден от должности главы государственной администрации — акима Кеминского района Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указ подписал Садыр Жапаров. Новым акимом Кеминского района назначен Кутпидин Шакиров.

Ранее на заседании коллегии администрации президента глава кабмина Акылбек Жапаров огласил рекомендации президенту освободить от должностей акимов некоторых районов и их заместителей.

В список вошли: