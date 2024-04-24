Генеральный прокурор получил выговор от президента

Президент Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, по поручению Садыра Жапарова комиссия администрации президента рассмотрела факты вмешательства со стороны отдельных сотрудников органов прокуратуры в деятельность комиссии по вопросам лицензирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, изложенные в служебной записке заместителя председателя Камчыбека Ташиева, и сообщила о подтверждении указанных фактов.

«В этой связи президент за ненадлежащий контроль своих подчиненных объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву», — заметили в пресс-службе.

Кроме этого, генпрокурору поручено внести представление об освобождении от занимаемой должности своего заместителя Кубана Адыл уулу, объявить выговор и ротировать начальника Главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Мирлана Майтпасова и начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей и законов в сфере экологии Главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов ГП КР А.Аликулова.



Отметим, что в состав комиссии вошли: