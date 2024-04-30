В Кыргызстан прибыл новый представитель ЮНИСЕФ

Новый представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Джунг Тапа прибыл в республику. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото UNICEF Kyrgyzstan. Новый представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Джунг Тапа

Самман Джунг Тапа вручил письмо о назначении первому заместителю министра иностранных дел КР Асеину Исаеву.

Как отмечается, новый представитель ЮНИСЕФ имеет богатый опыт и знания в области развития социальной политики, защиты прав ребенка и международного развития.

В качестве представителя ЮНИСЕФ в Кыргызcтане он будет способствовать продвижению прав детей на защиту, развитие и благополучие, установленных Конвенцией о правах ребенка. Самман Джунг Тапа продолжит укреплять партнерство ЮНИСЕФ с правительством, международным сообществом, гражданским обществом и частным сектором, чтобы гарантировать, что дети в стране получат всю поддержку, необходимую для процветания.

До этого Самман Джунг Тапа работал региональным советником ЮНИСЕФ по социальной политике и социальной защите, обеспечивая техническое руководство в этом направлении для 20 государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Имеет 16-летний опыт работы в ЮНИСЕФ в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Занимался вопросами анализа бедности, укрепления систем социальной защиты, улучшения гуманитарной помощи и финансирования социального сектора.