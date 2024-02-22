ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Как сообщил начальник управления организации избирательного процесса Центризбиркома Тологон Айтикеев, также прекращены полномочия Нурлана Ражабалиева, который с 2009-го до 2020 года занимал различные должности в Таможенной службе.

Решение принято на основе поданного заявления от Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Ранее телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.