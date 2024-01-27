Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом.

Канатбек Тургунбеков освобожден от должности директора ведомства. Он проработал с февраля 2023-го. Тогда агентство было еще фондом.

Уволен и его первый заместитель Медер Машиев. Его место занял Кубанычбек Джаниев.

До назначения на должность Кубанычбек Джаниев был руководителем госпредприятия «Кыргызгеология».

В Бишкекском агентстве ритуальных услуг сменилось руководство.

Возглавлявшего БАРУ Торохана Жунусбекова освободили от должности в связи с истечением срока трудового договора.

«При прекращении трудовых отношений также приняты во внимание нарушения, выявленные в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности БАРУ за 2023 год. Результаты аудита были подтверждены также при повторной комиссионной проверке деятельности предприятия», — сообщили в мэрии столицы.

Новым директором назначен Улан Дуйшенов.

Элита Султаналиева возглавила Ассоциацию кыргызов во Франции.

Она с 2006 года проживает в Париже. Более шести лет работала заместителем главы, занималась общественной деятельностью.

Ассоциация кыргызов проводит мероприятия среди соотечественников, фестивали, выставки.



Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев освобожден от должности.

Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Заместитель муфтия Самидин Атабаев назначен исполняющим обязанности муфтия Кыргызстана.

Нового главу Духовного управления мусульман Кыргызстана изберут в течение месяца.

О кадровых перестановках с 15 по 19 января читайте здесь.