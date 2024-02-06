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Власть

Главой НИСИ назначен экс-министр экономики Санжар Мукамбетов

Главой Национального института стратегических исследований назначен экс-министр экономики Санжар Мукамбетов. Соответствующее распоряжение подписал президент.

Ранее Санжар Муканбетов работал заведующим отделом отраслевой политики — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.

Во времена президентства Сооронбая Жэенбекова был министром экономики. Возглавлял Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком, работал вице-премьером.

Родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет (1994) и Кыргызский государственный национальный университет (2003) по специальности «экономист».
Ссылка: https://24.kg/vlast/285988/
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