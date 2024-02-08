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Общество

В Бишкекском городском драмтеатре имени Арсена Умуралиева новый директор

Коллективу Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева представили нового директора. Об этом сообщили представители БГДТ в соцсетях.

Директором театра стал выпускник Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Жанжигит уулу Жолдошбек.

Свою трудовую деятельность он начал актером в театре «Учур», был художественным руководителем. С 2011 года — преподаватель в Кыргызско-Турецком университете «Манас». В марте 2020-го назначен директором Нарынского областного музыкально-драматического театра имени Мурата Рыскулова. В последнее время работал в управлении культуры мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286268/
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