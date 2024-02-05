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Экономика

Нового гендиректора ЦУМа избрал совет директоров

Совет директоров ОАО «ЦУМ-холдинг» избрал нового генерального директора компании. Об этом сообщил сайт Кыргызской фондовой биржи.

Новым гендиректором стала Гулниза Абдинасирова. Ранее она была членом правления «Халык Банка».

Ранее, напомним, СД уволил прежнего главу компании Болушбека Абдыжапарова.

Напомним, ГКНБ считает Болушбека Абдыжапарова аффилированным лицом Анвара Габбазова. Последнего обвиняют в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева. Ему заочно предъявили обвинения в финансировании организованных групп и преступных сообществ и легализации преступных доходов. Анвар Габбазов объявлен в международный розыск. Однако администрация ЦУМа заявила, что он не является владельцем компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285953/
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