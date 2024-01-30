Совет директоров ОАО «ЦУМ-Холдинг» прекратил полномочия генерального директора компании Болушбека Абдыжапарова. Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Кто назначен на вакантную должность, не указывается.

Напомним, ГКНБ считает Болушбека Абдыжапарова аффилированным лицом Анвара Габбазова. Последнего обвиняют в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева. Ему заочно предъявили обвинения в финансировании организованных групп и преступных сообществ и легализации преступных доходов. Анвар Габбазов объявлен в международный розыск. Однако администрация ЦУМа заявила, что он не является владельцем компании.