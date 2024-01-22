Кубанычбек Джаниев стал первым замглавы Госагентства по управлению госимуществом

Кубанычбек Джаниев назначен первым заместителем директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

До назначения на должность Кубанычбек Джаниев был руководителем госпредприятия «Кыргызгеология».

На своем посту он сменил Медера Машиева, который освобожден от должности сегодня. Кроме того, распоряжением президента снят с поста и глава ГАУГИ Канатбек Тургунбеков.

Ранее Госагентство по управлению госимуществом сообщило, что два принадлежавших ликвидированному вору в законе Камчи Кольбаеву автомобиля передали ГКНБ и управделами главы государства. В Госкомитете национальной безопасности эту информацию опровергли, заявив, что у них достаточно своего транспорта.