Замир Ракиев ушел с должности муфтия Кыргызстана

Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев освобожден от должности главы ДУМК. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР.

По данным ведомства, Замир Ракиев написал заявление об уходе по собственному желанию.

«Его заявление удовлетворено. Замир Ракиев освобожден от должности муфтия и принят в члены Совета ученых мусульман Кыргызстана», — отметили в ДУМК.

Заместитель муфтия Самидин Атабаев назначен исполняющим обязанности муфтия Кыргызстана.

Члены Совета ученых мусульман Кыргызстана и рабочая группа муфтия выразили благодарность Замиру Ракиеву за последовательное ведение работы муфтията, развитие казыятов, хатибиятов в регионах.

Ранее муфтий Кыргызстана Замир Ракиев в центральной мечети в Бишкеке перед джума-намазом заявил, что уходит с должности.

По его словам, нового муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана изберут в течение месяца.