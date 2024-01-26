Замир Ракиев ушел с должности муфтия Кыргызстана

Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев освобожден от должности главы ДУМК. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР.
По данным ведомства, Замир Ракиев написал заявление об уходе по собственному желанию.
«Его заявление удовлетворено. Замир Ракиев освобожден от должности муфтия и принят в члены Совета ученых мусульман Кыргызстана», — отметили в ДУМК.
Заместитель муфтия Самидин Атабаев назначен исполняющим обязанности муфтия Кыргызстана.
Члены Совета ученых мусульман Кыргызстана и рабочая группа муфтия выразили благодарность Замиру Ракиеву за последовательное ведение работы муфтията, развитие казыятов, хатибиятов в регионах.
Ранее муфтий Кыргызстана Замир Ракиев в центральной мечети в Бишкеке перед джума-намазом заявил, что уходит с должности.
По его словам, нового муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана изберут в течение месяца.