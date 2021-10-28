19:37
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть

Институт статс-секретарей в Кыргызстане упразднен

Садыр Жапаров подписал Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что целью документа является совершенствование нормативной правовой базы, устанавливающей правовые основы по реализации единой государственной политики в сфере повышения эффективности государственной гражданской службы и муниципальной службы, обеспечения преемственности, стабильности и независимости профессиональной служебной деятельности граждан КР в государственных органах и органах местного самоуправления.

«Закон определяет порядок поступления на государственную гражданскую службу и муниципальную службу; назначения на вакантную должность; ротации; проведения служебного расследования; ограничения, связанные с государственной гражданской службой и муниципальной службой; права, обязанности и ответственности; гарантии социальной защиты служащих; прекращения службы.
Действие документа распространяется на служащих, занимающих административные должности на государственной гражданской службе и муниципальной службе», — говорится в сообщении.

Пресс-служба главы государства подчеркивает, что по итогам анализа и мониторинга деятельности уполномоченного государственного органа по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, а также статс-секретарей государственных органов был сделан вывод, что данные институты не оправдали свое существование и не показали эффективность в государственном управлении в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы. Упраздняется институт статс-секретарей в государственных органах, чьи функциональные обязанности будут возложены на одного из заместителей руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212017/
просмотров: 791
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцам хотят запретить быть акимами и главами айыл окмоту на малой родине
В Государственной судебно-экспертной службе проходят обыски
Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова
Первая волна COVID-19. На кыргызстанцев в России потратили 10 миллионов сомов
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе госслужащих в развитие Кыргызстана
В Кыргызстане раскрыли очередную фирму, обманывающую трудовых мигрантов
Академия госуправления перешла в ведение Государственной кадровой службы
Кадровая служба назвала имя лучшего статс-секретаря из всех ведомств
Об установлении уровня знания государственного языка государственными служащими
Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане отреагировали на&nbsp;слова Садыра Жапарова о&nbsp;Мургабе В Таджикистане отреагировали на слова Садыра Жапарова о Мургабе
Кто&nbsp;он, новый глава Таможенной службы, и&nbsp;при чем тут Бакиев Кто он, новый глава Таможенной службы, и при чем тут Бакиев
Что такое мяк? В&nbsp;соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с&nbsp;открытия школы Что такое мяк? В соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с открытия школы
Президент подписал указ об&nbsp;Антикоррупционном совете. Кто в&nbsp;него вошел Президент подписал указ об Антикоррупционном совете. Кто в него вошел
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
28 октября, четверг
19:35
За ненадлежащее исполнение обязанностей. Главе Минздрава объявлено замечание За ненадлежащее исполнение обязанностей. Главе Минздрав...
19:30
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала списки 21 партии
19:24
Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Садыра Жапарова о границе
19:19
Порезали асфальт, оставили грязь. Бишкекчанин жалуется на «Северэлектро»
19:03
Институт статс-секретарей в Кыргызстане упразднен