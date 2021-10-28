Институт статс-секретарей в Кыргызстане упразднен

Садыр Жапаров подписал Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что целью документа является совершенствование нормативной правовой базы, устанавливающей правовые основы по реализации единой государственной политики в сфере повышения эффективности государственной гражданской службы и муниципальной службы, обеспечения преемственности, стабильности и независимости профессиональной служебной деятельности граждан КР в государственных органах и органах местного самоуправления.

«Закон определяет порядок поступления на государственную гражданскую службу и муниципальную службу; назначения на вакантную должность; ротации; проведения служебного расследования; ограничения, связанные с государственной гражданской службой и муниципальной службой; права, обязанности и ответственности; гарантии социальной защиты служащих; прекращения службы.

Действие документа распространяется на служащих, занимающих административные должности на государственной гражданской службе и муниципальной службе», — говорится в сообщении.

Пресс-служба главы государства подчеркивает, что по итогам анализа и мониторинга деятельности уполномоченного государственного органа по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, а также статс-секретарей государственных органов был сделан вывод, что данные институты не оправдали свое существование и не показали эффективность в государственном управлении в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы. Упраздняется институт статс-секретарей в государственных органах, чьи функциональные обязанности будут возложены на одного из заместителей руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.