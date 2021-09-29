10:39
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Власть

На пост главы Нацбанка претендует Кубанычбек Боконтаев. Что о нем известно

В комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике поступило представление о назначении на должность главы Национального банка Кубанычбека Боконтаева. В финансовой системе он человек не новый.

Редакция 24.kg собрала самые интересные факты из биографии будущего председателя НБ КР.

Банки, СМИ и экономика

Кубанычбеку Боконтаеву 52 года. Он родился в поселке Светлый Мыс Иссык-Кульской области и является выпускником экономического факультета Кыргызского национального университета.

Карьера Кубанычбека Боконтаева началась с позиции экономиста в валютном управлении Национального банка.

После он перешел в частный сектор, занимался бизнесом. С 1998 года будущий глава Нацбанка работал на разных должностях в коммерческих банках Кыргызстана. Кроме того, был главным редактором газеты «Экономика. Банки. Бизнес».

С 2003 по 2006 год Кубанычбек Боконтаев работал экспертом в Фонде «Сорос-Кыргызстан» и ПРООН, PR-менеджером в финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов.

Банк «Иссык-Куль» и беглый президент

В 2006 году Кубанычбек Боконтаев вновь вернулся в Национальный банк на должность заместителя председателя. Там он проработал до апрельских событий 2010 года и бегства семьи Бакиевых.

В сентябре 2010-го Генеральная прокуратура уличила бывшее руководство Национального банка в похищении более 3 миллиардов сомов. Дело касалось вывода денег из «АзияУниверсалБанка». По информации ГП КР, к уголовной ответственности привлечены президент Central Asian Stock Exchange и начальник управления банковского надзора НБ КР.

«В отношении остальных лиц, причастных к хищению денежных средств из АУБа, также предъявлены обвинения в том числе экс-председателю Национального банка Марату Алапаеву и бывшему его заместителю Кубанычбеку Боконтаеву, председателю совета директоров «АзияУниверсалБанка» Михаилу Наделю», — сообщали тогда в ГП.

Кроме того, Кубанычбек Боконтаев проходил по уголовным делам по расхищению Бакиевыми $220 миллионов российского кредита и обвинению в соучастии в незаконном захвате Инвестиционного банка «Иссык-Куль».

Согласно прокурорской версии, Национальный банк КР в лице председателя Марата Алапаева и его заместителя Кубанычбека Боконтаева игнорировали уведомления совета директоров банка «Иссык-Куль». В итоге они нарушили закон о НБ КР и вместо того, чтобы принять предупредительные меры и санкции, «способствовали преступной деятельности группы акционеров-рейдеров в доведении их преступных замыслов до конца».

По делу о рейдерстве банка «Иссык-Куль» на 25 лет лишения свободы осудили только Марата Алапаева.

Недавно стало известно, что Верховный суд отменил приговоры в отношении Марата Алапаева, который обвинялся в соучастии в рейдерском захвате банка «Иссык-Куль» вместе с близкими беглого президента Курманбека Бакиева.

Причиной стал отказ от своих показаний свидетелей — бывшего заместителя председателя Нацбанка Кубанычбека Боконтаева и члена правления регулятора Самата Конокбаева.

Оба заявили, что в 2010 году были вынуждены дать показания против Марата Алапаева. Кубанычбек Боконтаев рассказал, что после апрельских событий 2010 года ему угрожали следователи и вынуждали дать показания против.

«Допросы с моим участием производились в атмосфере нагнетания и постоянного упоминания о моей якобы доказанной вине, угроз помещения в ИВС или СИЗО, которых можно избежать, если я дам показания против председателя Национального банка Марата Алапаева и других руководителей Кыргызстана», — откровенничал он.

В итоге Верховный суд отметил приговор Марату Алапаеву и отправил дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

Лотерейные дела

После апрельских событий 2010 года Кубанычбек Боконтаев был освобожден от занимаемой должности. Свое увольнение он, к слову, считает незаконным.

С 2010 по 2012 год был председателем правления Агентства по защите депозитов.

Кроме того, Кубанычбек Боконтаев занимался редактированием экономических обзоров. Но не только ими. В июне 2016-го в Кыргызстане образована государственная лотерейная компания «Кыргыз лото». До последнего времени будущий глава Нацбанка был заместителем директора этой компании. В новостных сводках он мелькнул летом этого года, когда заявил об убыточности гослотереи.

«Вначале компании выделили 30 миллионов сомов. Выпустили несколько лотерей, но сейчас убытки уже 25 миллионов сомов. В год компания теряет 7 миллионов, из них 2 миллиона уходит на заработную плату сотрудников. Штат компании — 25 человек, из них работает 17, остальные в отпуске без содержания. Компания может развиваться, но мешают некоторые объективные и субъективные причины и другие препятствия в законах», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Отметим также, что в базе данных Министерства юстиции претендент на пост главы Национального банка числится как руководитель общественного объединения «Знания для развития и прогресса», ООО «Экономический еженедельник «ЭББ» и ОсОО «Редакция газеты «Экономика.Банки.Бизнес».
Ссылка: https://24.kg/vlast/208612/
просмотров: 1211
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Нацбанки ЕАЭС обсуждают общую систему регулирования финансового рынка
О финансовых технологиях. Когда аргументы слабые, но есть депутатский мандат
Сомнительно. Президент назвал Жогорку Кенеш легендарным, заявил Саматбек Ибраев
Дело, где фигурируют Максим и Жаныш Бакиевы, отправили на новое рассмотрение
Нацбанк возобновил обмен ветхих денег и продажу золотых слитков и монет
К 30-летию независимости Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты
Сумма просроченных кредитов достигла 4,7 миллиарда сомов
Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка
COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и реализацию золотых слитков
Популярные новости
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в&nbsp;отставку Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Давайте без опусов. Депутат вновь требует представить данные о&nbsp;работе &laquo;Кумтора&raquo; Давайте без опусов. Депутат вновь требует представить данные о работе «Кумтора»
Бизнес
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
29 сентября, среда
10:28
Гибель ребенка в детском доме. Вышли результаты экспертизы Гибель ребенка в детском доме. Вышли результаты эксперт...
10:14
Должна за Lexus $18 тысяч. Подозреваемую в мошенничестве задержали в Бишкеке
10:13
Уличное и рекламное освещение парков и кафе будет отключено
10:01
Глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел Кыргызстана
10:00
На пост главы Нацбанка претендует Кубанычбек Боконтаев. Что о нем известно