На пост главы Нацбанка претендует Кубанычбек Боконтаев. Что о нем известно

В комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике поступило представление о назначении на должность главы Национального банка Кубанычбека Боконтаева. В финансовой системе он человек не новый.

Редакция 24.kg собрала самые интересные факты из биографии будущего председателя НБ КР.

Банки, СМИ и экономика

Кубанычбеку Боконтаеву 52 года. Он родился в поселке Светлый Мыс Иссык-Кульской области и является выпускником экономического факультета Кыргызского национального университета.

Карьера Кубанычбека Боконтаева началась с позиции экономиста в валютном управлении Национального банка.

После он перешел в частный сектор, занимался бизнесом. С 1998 года будущий глава Нацбанка работал на разных должностях в коммерческих банках Кыргызстана. Кроме того, был главным редактором газеты «Экономика. Банки. Бизнес».

С 2003 по 2006 год Кубанычбек Боконтаев работал экспертом в Фонде «Сорос-Кыргызстан» и ПРООН, PR-менеджером в финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов.

Банк «Иссык-Куль» и беглый президент

В 2006 году Кубанычбек Боконтаев вновь вернулся в Национальный банк на должность заместителя председателя. Там он проработал до апрельских событий 2010 года и бегства семьи Бакиевых.

В сентябре 2010-го Генеральная прокуратура уличила бывшее руководство Национального банка в похищении более 3 миллиардов сомов. Дело касалось вывода денег из «АзияУниверсалБанка». По информации ГП КР, к уголовной ответственности привлечены президент Central Asian Stock Exchange и начальник управления банковского надзора НБ КР.

«В отношении остальных лиц, причастных к хищению денежных средств из АУБа, также предъявлены обвинения в том числе экс-председателю Национального банка Марату Алапаеву и бывшему его заместителю Кубанычбеку Боконтаеву, председателю совета директоров «АзияУниверсалБанка» Михаилу Наделю», — сообщали тогда в ГП.

Кроме того, Кубанычбек Боконтаев проходил по уголовным делам по расхищению Бакиевыми $220 миллионов российского кредита и обвинению в соучастии в незаконном захвате Инвестиционного банка «Иссык-Куль».

Согласно прокурорской версии, Национальный банк КР в лице председателя Марата Алапаева и его заместителя Кубанычбека Боконтаева игнорировали уведомления совета директоров банка «Иссык-Куль». В итоге они нарушили закон о НБ КР и вместо того, чтобы принять предупредительные меры и санкции, «способствовали преступной деятельности группы акционеров-рейдеров в доведении их преступных замыслов до конца».

По делу о рейдерстве банка «Иссык-Куль» на 25 лет лишения свободы осудили только Марата Алапаева.

Недавно стало известно, что Верховный суд отменил приговоры в отношении Марата Алапаева, который обвинялся в соучастии в рейдерском захвате банка «Иссык-Куль» вместе с близкими беглого президента Курманбека Бакиева.

Причиной стал отказ от своих показаний свидетелей — бывшего заместителя председателя Нацбанка Кубанычбека Боконтаева и члена правления регулятора Самата Конокбаева.

Оба заявили, что в 2010 году были вынуждены дать показания против Марата Алапаева. Кубанычбек Боконтаев рассказал, что после апрельских событий 2010 года ему угрожали следователи и вынуждали дать показания против.

«Допросы с моим участием производились в атмосфере нагнетания и постоянного упоминания о моей якобы доказанной вине, угроз помещения в ИВС или СИЗО, которых можно избежать, если я дам показания против председателя Национального банка Марата Алапаева и других руководителей Кыргызстана», — откровенничал он.

В итоге Верховный суд отметил приговор Марату Алапаеву и отправил дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

Лотерейные дела

После апрельских событий 2010 года Кубанычбек Боконтаев был освобожден от занимаемой должности. Свое увольнение он, к слову, считает незаконным.

С 2010 по 2012 год был председателем правления Агентства по защите депозитов.

Кроме того, Кубанычбек Боконтаев занимался редактированием экономических обзоров. Но не только ими. В июне 2016-го в Кыргызстане образована государственная лотерейная компания «Кыргыз лото». До последнего времени будущий глава Нацбанка был заместителем директора этой компании. В новостных сводках он мелькнул летом этого года, когда заявил об убыточности гослотереи.

«Вначале компании выделили 30 миллионов сомов. Выпустили несколько лотерей, но сейчас убытки уже 25 миллионов сомов. В год компания теряет 7 миллионов, из них 2 миллиона уходит на заработную плату сотрудников. Штат компании — 25 человек, из них работает 17, остальные в отпуске без содержания. Компания может развиваться, но мешают некоторые объективные и субъективные причины и другие препятствия в законах», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Отметим также, что в базе данных Министерства юстиции претендент на пост главы Национального банка числится как руководитель общественного объединения «Знания для развития и прогресса», ООО «Экономический еженедельник «ЭББ» и ОсОО «Редакция газеты «Экономика.Банки.Бизнес».