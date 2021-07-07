Гослотерейная компания в убытках. Руководитель считает, что мешают законы

Государственная лотерейная компания несет убытки. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель директора «Кыргыз лото» Кубанычбек Боконтаев.

По его словам, компания не получала прибыли с момента создания.

«Вначале компании выделили 30 миллионов сомов. Выпустили несколько лотерей, но сейчас убытки уже 25 миллионов сомов. В год компания теряет 7 миллионов, из них 2 миллиона уходит на заработную плату сотрудников. Штат компании — 25 человек, из них работает 17, остальные в отпуске без содержания. Компания может развиваться, но мешают некоторые объективные и субъективные причины и другие препятствия в законах», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что нецелесообразно существование государственной лотерейной компании, которая приносит одни убытки.

Гослотерейная компания «Кыргыз лото» образована 17 июня 2016 года.