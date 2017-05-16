Кыргызский суд приговорил Максима Бакиева к пожизненному заключению. Заочно

12 мая по делу ЗАО «Манас Банк» Первомайский райсуд Бишкека признал сына экс-президента Курманбека Бакиева Максима виновным в коррупции, совершенной в интересах преступной группы, в организации легализации преступных доходов и приговорил его к пожизненному лишению свободы, штрафу в размере 50 расчетных показателей, конфискации имущества и лишению права занимать государственные должности сроком на три года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

Суд постановил, что отбывать наказание Максим Бакиев должен в колонии особого режима.

Экс-глава ЗАО «Манас Банк» Валерий Белоконь также признан виновным в организации легализации преступных доходов.

Суд определил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Председатель правления банка Евгений Вербицкий также признан виновным. Он приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Должностные лица банка — Анита Ласе, Юрий Качнов и Сергей Костырин признаны виновными в организации легализации преступных доходов. Суд приговорил их к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Еще одна сотрудница банка, Чолпон Иманалиева, признана виновной в соучастии в организации легализации преступных доходов. Суд определил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Экс-председателя Нацбанка Марата Алапаева суд признал виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать госдолжности сроком на три года. Отбывать наказание Алапаев будет в колонии усиленного режима.