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Власть

Государственная лотерейная компания «Кыргыз лото» убыточна

Государственная лотерейная компания «Кыргыз лото» убыточна. Об этом на заседании парламента сообщил директор компании Кубанычбек Боконтаев.

По его словам, лотерейная компания появилась в Кыргызстане в 2016 году.

«Деньги выделили на ее создание, но лотерейная деятельность не велась. Сняли помещение, завезли мебель, оборудование. Только в конце 2018-го начали работать. Это повлияло на эффективность деятельности компании», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Отметим, компания «Кыргыз лото» образована 17 июня 2016 года. Учредителем госпредприятия является правительство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197847/
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