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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело, где фигурируют Максим и Жаныш Бакиевы, отправили на новое рассмотрение

Материалы уголовного дела, где фигурантами проходят родные беглого президента Курманбека Бакиева, направлены в прокуратуру для повторного расследования. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В Верховном суде информацию подтвердили.

Уточняется, что пересмотрены будут материалы, касающиеся экс-главы Нацбанка (с 2006 по 2010 год) Марата Алапаева.

Отмечается, что решение о новом рассмотрении приняли 18 августа 2021 года по ходатайству адвоката осужденного Александра Мощина, который просил пересмотреть и отменить судебный приговор по уголовным делам расхищения Бакиевыми $220 миллионов российского кредита и соучастия в незаконном захвате «Инвестиционного банка «Иссык-Куль».

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Напомним, что юрист был уполномоченным представителем Садыра Жапарова на президентских выборах. А сестру нынешнего президента Райкуль Жапарову в свое время обвиняли в захвате «Инвестбанка «Иссык-Куль», где она была председателем правления. Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании незаконных доходов. В феврале 2021-го Верховный суд отменил все решения по этому делу.

В документах, опубликованных в соцсетях говорится, что бывший заместитель Марата Алапаева Кубанычбек Боконтаев изменил свои показания и рассказал, что после апрельских событий 2010 года ему угрожали следователи и вынуждали дать показания против бывшего главы Нацбанка. Поэтому дело решили направить на новое рассмотрение в прокуратуру.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили, что 18 августа 2021 года судебная коллегия по уголовным рассмотрела ходатайство адвоката Александра Мощина и заключение прокурора о необходимости возобновления производства по уголовному делу из-за вновь открывшихся обстоятельств в отношении Марата Алапаева.

Материалы уголовного дела в отношении Марата Алапаева передали прокурору для организации досудебного производства.

Напомним, что в 2015 году Октябрьский районный суд Бишкека заочно приговорил экс-директора Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева, бывшего председателя Службы госохраны республики Жаныша Бакиева и экс-председателя Нацбанка Марата Алапаева к 15 годам лишения свободы за совершение преступления, подпадающего под статью «Коррупция».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207322/
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