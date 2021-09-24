Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей

Экс-премьер-министра Темира Сариева оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 30 ноября. Об этом сообщил адвокат Тимур Султанов.

По его словам такое решение принял следственный судья Нурдин Ибраимов. Судебное заседание, по мнению защиты, прошло с грубыми нарушениями.

«Перед началом заседания секретарь должен был сообщить о проведении видеофиксации. Однако этого не было сделано, и мы подали ходатайство о проведении видеосъемки, но судья отказал. Кроме того, прокурор не ответил ни на один вопрос о том, может ли Темир Сариев скрыться от следствия или помешать ходу расследования дела, находясь на свободе», — сказал Тимур Султанов.

Адвокат отметил, что с решением суда защита не согласна и отразит все нарушения в апелляционной жалобе в Бишкекский городской суд.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.