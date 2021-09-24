14:33
USD 84.80
EUR 99.39
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей

Экс-премьер-министра Темира Сариева оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 30 ноября. Об этом сообщил адвокат Тимур Султанов.

По его словам такое решение принял следственный судья Нурдин Ибраимов. Судебное заседание, по мнению защиты, прошло с грубыми нарушениями.

«Перед началом заседания секретарь должен был сообщить о проведении видеофиксации. Однако этого не было сделано, и мы подали ходатайство о проведении видеосъемки, но судья отказал. Кроме того, прокурор не ответил ни на один вопрос о том, может ли Темир Сариев скрыться от следствия или помешать ходу расследования дела, находясь на свободе», — сказал Тимур Султанов.

Адвокат отметил, что с решением суда защита не согласна и отразит все нарушения в апелляционной жалобе в Бишкекский городской суд.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208258/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Данияра Нарымбаева доставили в суд
Дело «Кумтора». Джоомарта Оторбаева оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца
Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей
Профсоюз Кумтора решил подать на компанию в суд на 300 миллионов сомов
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Джоомарта Оторбаева доставили в суд
Дело «Кумтора». Темира Сариева и Асылбека Жээнбекова привезли в суд
В Бишкеке около здания суда проходят два митинга
О продаже золота, критике депутатов, Тенгизе Болтуруке. Заявление «Кумтора»
Надо добиться возвращения «Кыргызалтыну» статуса надежного поставщика — эксперт
Популярные новости
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
В&nbsp;Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с&nbsp;линий В Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с линий
Китайская компания вывезла из&nbsp;Кыргызстана 17&nbsp;фур золоторудного концентрата Китайская компания вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или&nbsp;Об опыте развитых стран Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или Об опыте развитых стран
Смотри бой Шевченко vs&nbsp;Мерфи в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Шевченко vs Мерфи в приложении O!TV
24 сентября, пятница
14:20
Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей
14:20
Фермеры Кыргызстана обеспечены ГСМ для осенней посевной лишь на 20 процентов
14:16
В Тульской области России в ДТП погибли двое кыргызстанцев
14:02
COVID-19. Глава Минздрава рассказал, от чего будет зависеть ревакцинация
14:00
Автомобилистам везде раздолье. Почему так быть не должно