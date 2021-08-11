Подписан закон о государственно-частном партнерстве

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о государственно-частном партнерстве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят для создания эффективных правовых условий для реализации проектов государственно-частного партнерства и благоприятных условий для субъектов ГЧП.

Закон предусматривает возможность участия в реализации проекта ГЧП в форме материальных и нематериальных активов. Кроме того, в нем прописаны специальный режим реализации проектов по принципу «проектной песочницы», позволяющий апробацию новых, инновационных проектов в пилотном режиме, улучшенные процедуры инициирования проектов и этапы проведения конкурсов.

Документ регулирует вопросы заключения и прекращения соглашений о ГЧП и порядок разрешения споров.