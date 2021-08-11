Дело «Кумтора». В ГКНБ отчитались о предварительных итогах расследования

Следствие по по эпизодам 1992-2009 годов уголовного дела по «Кумтору» находится на завершающем этапе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, следствие пришло к обоснованным выводам, подтвержденным собранными доказательствами, свидетельствующими о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний «Комеко» и «Центерра» при заключении соглашений и различных дополнений, изменений и уточнений, связанных с работой рудника «Кумтор», а их условия не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана.

По факту коррупции при заключении генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994 году заочно к уголовной ответственности привлечены бывший президент Аскар Акаев, экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев, Апас Джумагулов и бывший президент госконцерна «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов, а экс-председатель Комитета по реконструкции и развитию экономики Борис Бирштейн объявлен в розыск.

«По факту коррупции при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Комеко» в 2003 году бывший президент Аскар Акаев также привлечен к уголовной ответственности. Так как вследствие данной реструктуризации доля Кыргызстана в компании «Центерра» была существенно занижена и составила всего 33,33 процента, следствием дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» в 2009 году», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условий соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы компании «Центерра» выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики.

«По данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру Игорю Чудинову и бывшему председателю правления ОАО «Кыргызалтын» Алмазбеку Джакыпову, а бывший директор Госагентства геологии и недропользования Капар Курманалиев, председатель совета директоров Алексей Елисеев, представитель инвестора Андрей Сазанов, бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск», — проинформировали в ведомстве.

После установления следствием фактов совершения преступных действий в интересах компании «Центерра» в период 2012-2014 года в ущерб интересам страны к ответственности привлечены бывшие премьер-министр Омурбек Бабанов, первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, спикер и депутаты парламента Асылбек Жээнбеков, Талант Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков, Исхак Пирматов, а также бывшие представители президента и правительства в Жогорку Кенеше Данияр Нарынбаев и Динара Молдошева.

«С учетом установленных расследованием фактов коррупции и не отвечающим интересам народа Кыргызстана условий соглашений с канадскими инвесторами следствием совместно с Генпрокуратурой инициирован процесс денонсации соглашений по проекту «Кумтор». Следствие по фактам заключения последующих соглашений по проекту «Кумтор» в 2017 году и внесения изменений в Водный кодекс продолжается, по результатам которого фигурантам будет также дана юридическая оценка», — проинформировали в ГКНБ.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.