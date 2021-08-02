У Кыргызстана в Швейцарии новый посол

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому постоянный представитель Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Алмазбек Бейшеналиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Швейцарской Конфедерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Алмазбек Бейшеналиев с 3 февраля был в составе кабинета министров в должности главы Министерства науки и образования.

Автор статей в 41 местном и 23 международных научных журналах и книгах. Автор четырех научных изданий, ряда исследований по вопросам образования. Обладатель почетных грамот и наград.

Владеет кыргызским, русским, немецким, английским языками.