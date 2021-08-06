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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Ашырбаева заключили под стражу

Директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Ашырбаева заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.

По его данным, постановлением суда в отношении подозреваемого Канатбека Ашырбаева применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 3 октября, с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Отметим, директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Ашырбаева задержали 4 августа по подозрению в коррупции. По данным следствия, руководством госпредприятия в целях извлечения выгоды создана устойчивая коррупционная схема при реализации добытого угля с месторождения Кара-Кече.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203292/
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