Директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Ашырбаева заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.

По его данным, постановлением суда в отношении подозреваемого Канатбека Ашырбаева применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 3 октября, с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Отметим, директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Ашырбаева задержали 4 августа по подозрению в коррупции. По данным следствия, руководством госпредприятия в целях извлечения выгоды создана устойчивая коррупционная схема при реализации добытого угля с месторождения Кара-Кече.