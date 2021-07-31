Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурадил Баясов назначен заместителем министра инвестиций Кыргызстана.

Нурадил Баясов родился 18 сентября 1989 года. Окончил Академию управления при президенте Кыргызской Республики, экономист.

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Трудовую деятельность начал в 2012 году ведущим специалистом отдела внешней торговли и ВТО управления торговой политики Министерства экономического регулирования и антимонопольной политики КР.

2013-2014 — ведущий специалист в Министерстве экономики КР;

2014-2017 — эксперт отдела продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР;

2017-2019 — заведующий отделом продвижения инвестиционных проектов Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР, затем — отделом привлечения и сопровождения инвестиций Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;

2019-2020 — заведующий сектором по интеграционным процессам и макроэкономике, затем — сектором инвестиций и ГЧП отдела экономики и инвестиций аппарата правительства КР;

2020 — заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР.

До назначения был заведующим сектором инвестиций, предпринимательства и ГЧП отдела экономики и финансов аппарата правительства КР.

Кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

Экс-посол Кыргызстана в Австрии Бакыт Джусупов назначен руководителем секретариата министерства.

Новым директором второго политического департамента стал Канат Иманалиев. Он ранее занимал должность заместителя директора.

Кроме того, завершилась дипломатическая миссия Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Кыргызстане Моники Иверсен.

Кадровые перестановки в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Кадыр Маликов ушел с должности заместителя муфтия Кыргызстана. Заявление об уходе он опубликовал на своей странице в Facebook. Причиной указывается состояние здоровья.

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Теолог Кадыр Маликов назначен заместителем главы Духовного управления мусульман Кыргызстана 21 августа 2020 года.

Эрик ажы Молдокулов назначен казы Нарынской области. Предыдущий — Маметасан ажы Ибраев — ушел с должности по состоянию здоровья.

Сулумбек ажы Узеналиев назначен казы Таласской области. Предыдущий также подал в отставку по состоянию здоровья.

Куванычбек Конгантиев избран спикером Бишкекского городского кенеша.

На первой сессии нового состава Бишкекского горкенеша его кандидатуру выдвинула сформированная коалиция большинства. Он представляет фракцию «Ата Журт Кыргызстан».

Заместителем председателя БГК избран Токтосун Султанов. Он представляет фракцию «Эмгек».

В тайном голосовании приняли участие все 45 депутатов горкенеша. За них обоих проголосовали 41, против — двое, воздержались двое.