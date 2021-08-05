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Бизнес

Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане

В преддверии 30-летия межгосударственного сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, которое имеет важное политическое и научно-экономическое значение для КР, экс-премьер-министр, председатель Общественного объединения немцев Валерий Диль назначен руководителем программ Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике.
 
Назначение сделано с целью дальнейшего углубления сотрудничества в социально-экономической сфере, а также для осуществления новых проектов в различных отраслях.
 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/203243/
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