Прекращены полномочия отдельных судей местных судов

Советом судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения об освобождении от должностей отдельных судей местных судов в связи с истечением срока их полномочий.

В соответствии с нормами Конституции и законов Кыргызской Республики, Главой государства подписан Указ, согласно которому прекращены полномочия судей Административного суда Ошской области и

Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области, и они освобождены от должности судей местного суда Кыргызской Республики:

— Абдыкадырова Зарина Омаровна;

— Шаршеев Эрмек Муслимович.

Указ вступает в силу со дня подписания.