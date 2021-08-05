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Официально

Прекращены полномочия отдельных судей местных судов

Советом судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения об освобождении от должностей отдельных судей местных судов в связи с истечением срока их полномочий.

В соответствии с нормами Конституции и законов Кыргызской Республики, Главой государства подписан Указ, согласно которому прекращены полномочия судей Административного суда Ошской области и
Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области, и они освобождены от должности судей местного суда Кыргызской Республики:

— Абдыкадырова Зарина Омаровна;

— Шаршеев Эрмек Муслимович.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/203209/
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