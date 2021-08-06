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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. На помощь пострадавшим выделено 51,5 миллиона сомов

Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев отчитался о ходе восстановления объектов, разрушенных во время приграничного конфликта.

По его словам, на сегодняшний день ведутся строительные работы по восстановлению 140 домов в Баткенском и Лейлекском районах, из них строительство 30 домов завершено, в них уже въехали жильцы, 75 домов находятся на завершающей стадии строительства.

По строительству дорог на первоначальном этапе было запланировано асфальтирование 13,1 километра, однако в ходе встречи с местным населением Баткенской области председатель кабмина Улукбек Марипов поручил дополнительно включить 3,3 километра дорог. В настоящее время заасфальтировано 15,7 километра, оставшиеся 700 метров планируется завершить к 15 августа.

Кроме этого, принято решение по выплате компенсаций субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате приграничного конфликта.

Из республиканского бюджета для социальных выплат (единовременной помощи) пострадавшим выделено 51,5 миллиона сомов.

Составлен также полный список пострадавших граждан Баткенской области, имеющих кредитные обязательства, в соответствии с которым со стороны коммерческих банков и микрокредитных компаний были сделаны соответствующие процедуры списания и пролонгации кредитных задолженностей.

По итогам заседания государственной комиссией был дан ряд поручений, направленных на оперативное решение имеющихся вопросов, связанных с восстановлением приграничных районов Баткенской области.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203285/
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